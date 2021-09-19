Синоптики рассказали о дождливой погоде в Москве

19 сентября в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Вильфанд пообещал москвичам по-октябрьски холодные выходные

Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. В ночь на 20 сентября температура опустится до 4 градусов. По словам синоптиков, ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В Подмосковье 19 сентября будет от 6-11 градусов. В ночь на 20 сентября похолодает до 1 градуса.

Как сообщалось ранее, холодная и дождливая погода будет держаться в европейской части России до конца следующей рабочей недели.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:СиноптикиПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры