Синоптики рассказали о дождливой погоде в Москве

Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. В ночь на 20 сентября температура опустится до 4 градусов. По словам синоптиков, ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В Подмосковье 19 сентября будет от 6-11 градусов. В ночь на 20 сентября похолодает до 1 градуса.

Как сообщалось ранее, холодная и дождливая погода будет держаться в европейской части России до конца следующей рабочей недели.

