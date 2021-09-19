Синоптики рассказали о дождливой погоде в Москве
19 сентября в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем, говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. В ночь на 20 сентября температура опустится до 4 градусов. По словам синоптиков, ожидается порывистый ветер до 17 метров в секунду.
В Подмосковье 19 сентября будет от 6-11 градусов. В ночь на 20 сентября похолодает до 1 градуса.
Как сообщалось ранее, холодная и дождливая погода будет держаться в европейской части России до конца следующей рабочей недели.
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