Вильфанд пообещал москвичам по-октябрьски холодные выходные

Москвичей ждут по-осеннему холодные, но «сухие» выходные – суббота в столице будет солнечной, а осадки возможны только к вечеру воскресенья, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодная погода, которая превалирует в течение большинства дней этой недели, продолжится и выходные. Температурный фон, уже начиная со среды, больше соответствует началу октября. Связано это с тем, что воздушные массы в центре европейской России, в Москву, в Подмосковье перемещаются с северо-востока. Есть такое понятие «обратный холод», когда холодные воздушные массы с Карского моря, с Новой Земли перемещаются через Урал, в Поволжье, на юг, а затем этот холод возвращается уже с восточными ветрами в центр, в Москву, в частности», - объяснил он.

При этом, по словам Вильфанда, температура в столице уже опустилась ниже нормы, а в области по ночам фиксируются заморозки.