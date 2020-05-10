Москвичей предупредили о шквалистом ветре

В воскресенье, 10 мая, ветер в столице усилится до 17 м/с. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Спасатели подчеркнули, что такой характер погоды сохранится в регионе до вечера. Усиление северо-западного ветра с порывали до 17 м/с прогнозируется до 19:00.

В связи с этим автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.