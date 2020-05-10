Москвичей предупредили о шквалистом ветре
В воскресенье, 10 мая, ветер в столице усилится до 17 м/с. Как пишет ТАСС, об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Спасатели подчеркнули, что такой характер погоды сохранится в регионе до вечера. Усиление северо-западного ветра с порывали до 17 м/с прогнозируется до 19:00.
В связи с этим автомобилистам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Между тем, со вторника, 12 мая, в Москве ожидается существенное похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как отметил специалист, к среде температура воздуха опустится на 8—10 градусов. Ночью ожидается +4...+5 градусов, по области до +2-х. Днем — +9...+14 градусов. По словам Вильфанда, эти температурные значения на 3—4 градуса ниже климатической нормы мая. Он добавил, что такой характер погоды сохранится в столичном регионе до конца следующей недели.
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