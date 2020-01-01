Москвичей предупредили о похолодании первый день Нового года
Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какой ожидается погода 1 января в Москве и Московской области.
«В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода», — цитирует РИА Новости сообщение синоптика с его личной страницы в Instagram.
Тишковец пояснил, что в Москве температура опустится до минус двух-минус четырех градусов мороза, в Подмосковье - будет меняться от нуля до минус пяти градусов.
Давление повысится до нормального значения в 745 миллиметров ртутного столба.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН пообещал жителям центра России погодное разнообразие в новогодние праздники.
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