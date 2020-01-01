Москвичей предупредили о похолодании первый день Нового года

Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какой ожидается погода 1 января в Москве и Московской области.

«В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода», — цитирует РИА Новости сообщение синоптика с его личной страницы в Instagram.