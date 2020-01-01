Москвичей предупредили о похолодании первый день Нового года

1 января 202012:30

Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, какой ожидается погода 1 января в Москве и Московской области.

«В течение дня метеорологические условия будут определяться влиянием промежуточного гребня антициклона, поэтому ожидается облачная, днем с прояснениями погода», — цитирует РИА Новости сообщение синоптика с его личной страницы в Instagram.

Код красный: Гидрометцентр предрек аномальную погоду в январе

Тишковец пояснил, что в Москве температура опустится до минус двух-минус четырех градусов мороза, в Подмосковье - будет меняться от нуля до минус пяти градусов.

Давление повысится до нормального значения в 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире НСН пообещал жителям центра России погодное разнообразие в новогодние праздники.

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