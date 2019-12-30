Код красный: Гидрометцентр предрек аномальную погоду в январе

30 декабря 201914:28

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2020 года большую часть россиян ожидает аномально теплая погода, пишет РИА Новости.

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на Новый год

На картах экспертов огромная часть территорий России окрашена в красный и розовый цвета, что говорит о превышениях температур. Похолодание будет наблюдаться только В Забайкалье, на Чукотке и в Иркутской области, отмечает «Свободная пресса».

Ранее в эфире НСН климатолог раскрыл секрет апрельской погоды перед Новым годом. Он заявил, что при общей тенденции к потеплению нельзя говорить, что все последующие декабри будут такими же теплыми.


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ФОТО: flickr.com
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