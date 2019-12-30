Код красный: Гидрометцентр предрек аномальную погоду в январе
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2020 года большую часть россиян ожидает аномально теплая погода, пишет РИА Новости.
На картах экспертов огромная часть территорий России окрашена в красный и розовый цвета, что говорит о превышениях температур. Похолодание будет наблюдаться только В Забайкалье, на Чукотке и в Иркутской области, отмечает «Свободная пресса».
Ранее в эфире НСН климатолог раскрыл секрет апрельской погоды перед Новым годом. Он заявил, что при общей тенденции к потеплению нельзя говорить, что все последующие декабри будут такими же теплыми.
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