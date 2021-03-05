Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде на 8 Марта

Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, сообщает «Вечерняя Москва со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в этот день в Москве ожидается снег и пронизывающий ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем 8 марта ожидается 5-10 градусов ниже ноля, ночью - 7-12 градусов мороза.