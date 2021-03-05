Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде на 8 Марта
Погода в столичном регионе 8 марта будет неблагоприятной, сообщает «Вечерняя Москва со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
По его словам, в этот день в Москве ожидается снег и пронизывающий ветер с порывами до 15 метров в секунду. Днем 8 марта ожидается 5-10 градусов ниже ноля, ночью - 7-12 градусов мороза.
Также Тишковец предупредил о колебаниях атмосферного давления. «Барическая пила продолжится», — сказал он.
В первые выходные весны жителей Москвы и регионов северо-запада России ждёт аномальный холод. Позже он распространится почти на всю европейскую территорию страны. Температура будет ниже нормы на два-восемь градусов, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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