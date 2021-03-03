Московские коммунальщики отчитались в подготовке к непогоде
Коммунальные службы Москвы держат на контроле состояние наиболее опасных для движения транспорта участков дорог и готовы к их обработке от гололеда, говорится в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.
До 9 часов утра 3 марта в мегаполисе ожидается снег, ветер до 14 метров в секунду, температура - до 1-3 градусов ниже ноля. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что похолодание начнется в конце текущей недели. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до 11 градусов мороза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru