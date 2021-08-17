Москвичей предупредили о «мозаичном граде» и «ведрах воды»

Помимо ливня, сопровождающегося порывами ветра, на Москву обрушится и «мозаичный град» диаметром до двух сантиметров, добавил Тишковец.

По его словам, пик непогоды ожидается примерно в шесть-семь часов вечера.

Этим летом жители Москвы уже сталкивались с необычными природными катаклизмами. В их числе были «атмосферный монстр», «суперливень» 28 июня и «сухой дождь». А в подмосковных Мытищах 15 июля был замечен смерч, который синоптики назвали «пыльным дьяволом».

