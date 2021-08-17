Москвичей предупредили о «мозаичном граде» и «ведрах воды»
В Москве вечером в среду ожидаются проливной дождь, сильный ветер и «камни с неба», предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он рассказал РИА Новости, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».
Помимо ливня, сопровождающегося порывами ветра, на Москву обрушится и «мозаичный град» диаметром до двух сантиметров, добавил Тишковец.
По его словам, пик непогоды ожидается примерно в шесть-семь часов вечера.
Этим летом жители Москвы уже сталкивались с необычными природными катаклизмами. В их числе были «атмосферный монстр», «суперливень» 28 июня и «сухой дождь». А в подмосковных Мытищах 15 июля был замечен смерч, который синоптики назвали «пыльным дьяволом».
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