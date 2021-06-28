Соцсети вздрогнули от тропического суперливня в Москве
Настоящий тропический ливень с грозой обрушился сегодня после полудня на российскую столицу и Московскую область. Основной удар стихии пришёлся на время в районе 13:00.
Согласно предварительным прогнозам синоптиков, ливень мог принести до 70% месячной номы осадков. Причём сильный дождь ожидается и в вечерние часы, когда москвичи едут с работы.
Перед началом ливня в городе потемнело, почти как ночью. Пользователи соцсетей делятся видео и фото непогоды.
Ветер сдувает утеплитель со строящегося здания. #Москва#дожди pic.twitter.com/yVKuK6vn5D— SLK (@slkkapri) June 28, 2021 >
Из-за подтопления станции «Ясенево» остановлено движение поездов в метро на участке от «Теплого стана» до «Новоясеневской» Калужско-Рижской линии, сообщает столичный департамент транспорта.
Вода попала в вестибюль и частично на платформу.
Движение поездов остановлено также между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филёвской линии Московского метрополитена. Отмечаются подтопления на проезжей части в районе этих станций.
На Варшавском шоссе затопило отрезок проезжей части, а также полностью ушел под воду пешеходный переход.
В центре Москвы также местами можно перемещаться только вплавь.
В Москве в центре не пойти, только в плавь..#Москва#дожди pic.twitter.com/Af4f0zskJt— Никитин А (@Nikitinkr) June 28, 2021
А в Раменском районе Московской области строительный кран упал на проезжую часть.
В Раменском районе МО упал строительный кран на проезжую часть. pic.twitter.com/rccKB13KWx— SLK (@slkkapri) June 28, 2021
Некоторые москвичи в прямом смысле слова пустились вплавь.
Сильным ветром в Москве повалены деревья, рекламные щиты, повреждено более 10 машин. На улице Правды ветер разрушил часть крыши на одном из зданий. Обломки попали на припаркованные машины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+21 650 / сут.
Умерли
134 тыс.+611 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+12 626 / сут.
- Путин заявил о росте товарооборота России и Китая
- За три дня QR-коды получили 2,5 миллиона москвичей
- Сенатор Джабаров: Антипрививочную кампанию в соцсетях активизировал Запад
- Движение на «оранжевой» ветке московского метро восстановлено
- «Утренник для бедных». О чем Путин расскажет россиянам
- В Москве частично залито ТТК, в центре города встали трамваи
- В Москве из-за ливня приостановили движение на Филевской линии метро
- В Москве затопило метро «Ясенево», движение поездов на «оранжевой ветке» приостановлено
- Меркель: Евросоюз продолжит давление на власти Белоруссии
- Соцсети вздрогнули от тропического суперливня в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru