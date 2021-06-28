Соцсети вздрогнули от тропического суперливня в Москве

Настоящий тропический ливень с грозой обрушился сегодня после полудня на российскую столицу и Московскую область. Основной удар стихии пришёлся на время в районе 13:00.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, ливень мог принести до 70% месячной номы осадков. Причём сильный дождь ожидается и в вечерние часы, когда москвичи едут с работы.

Перед началом ливня в городе потемнело, почти как ночью. Пользователи соцсетей делятся видео и фото непогоды.