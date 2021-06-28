Соцсети вздрогнули от тропического суперливня в Москве

Настоящий тропический ливень с грозой обрушился сегодня после полудня на российскую столицу и Московскую область. Основной удар стихии пришёлся на время в районе 13:00.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, ливень мог принести до 70% месячной номы осадков. Причём сильный дождь ожидается и в вечерние часы, когда москвичи едут с работы.

Перед началом ливня в городе потемнело, почти как ночью. Пользователи соцсетей делятся видео и фото непогоды.

Ветер сдувает утеплитель со строящегося здания. #Москва#дожди pic.twitter.com/yVKuK6vn5D

— SLK (@slkkapri) June 28, 2021 >

Из-за подтопления станции «Ясенево» остановлено движение поездов в метро на участке от «Теплого стана» до «Новоясеневской» Калужско-Рижской линии, сообщает столичный департамент транспорта.

Вода попала в вестибюль и частично на платформу.

Движение поездов остановлено также между станциями «Багратионовская» и «Кунцевская» Филёвской линии Московского метрополитена. Отмечаются подтопления на проезжей части в районе этих станций.

На Варшавском шоссе затопило отрезок проезжей части, а также полностью ушел под воду пешеходный переход.

В центре Москвы также местами можно перемещаться только вплавь.

А в Раменском районе Московской области строительный кран упал на проезжую часть.

Некоторые москвичи в прямом смысле слова пустились вплавь.

https://vk.com/video-112342942_456239417

Сильным ветром в Москве повалены деревья, рекламные щиты, повреждено более 10 машин. На улице Правды ветер разрушил часть крыши на одном из зданий. Обломки попали на припаркованные машины.

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Фото: НСН
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