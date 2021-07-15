«Сухой дождь и пыльный дьявол». Москву накрыл мощный ливень, Мытищи - смерч

«Будет греметь гром, молнии – сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 миллиметров, либо вообще его не будет», - рассказывал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Тем не менее, сильный ливень продолжается уже достаточно длительное время, навевая у москвичей ассоциации с суперливнем, который принес в столицу 28 июня 70% ежемесячной нормы осадков и многочисленные подтопления.

