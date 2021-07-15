«Сухой дождь и пыльный дьявол». Москву накрыл мощный ливень, Мытищи - смерч
В Москве в четверг днем начался сильный дождь, в нескольких районах города гремит гром, сверкают молнии.
В подмосковных Мытищах прошел смерч. В сеть попало видео, на котором запечатлено, как в ясную погоду поднялся сильный вихрь, который синоптики уже назвали «пыльным дьяволом».
При этом синоптики не прогнозировали сегодня обильных осадков. Сообщалось, что с 15 июля в Москве будет наблюдаться редкое природное явление - «сухие дожди».
«Будет греметь гром, молнии – сверкать, а дождь будет либо совсем маленький, 5 миллиметров, либо вообще его не будет», - рассказывал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Тем не менее, сильный ливень продолжается уже достаточно длительное время, навевая у москвичей ассоциации с суперливнем, который принес в столицу 28 июня 70% ежемесячной нормы осадков и многочисленные подтопления.
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