Москвичей предупредили о ливне и грозе

В Москве сегодня ожидается сильный дождь. На сайте «Метеоновости» столичного Метеобюро говорится, что может выпасть около половины месячной нормы осадков.

Москвичам пообещали температуру воздуха выше 30 градусов

На столицы со стороны Белоруссии сейчас движется атмосферный фронт, который после 18.00 принесет в Москве ливни с грозами. Местами возможен град. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки в городе ожидаются вечером и ближе к ночи.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на территории России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Погода В Москве
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