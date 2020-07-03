Москвичей предупредили о ливне и грозе
В Москве сегодня ожидается сильный дождь. На сайте «Метеоновости» столичного Метеобюро говорится, что может выпасть около половины месячной нормы осадков.
На столицы со стороны Белоруссии сейчас движется атмосферный фронт, который после 18.00 принесет в Москве ливни с грозами. Местами возможен град. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки в городе ожидаются вечером и ближе к ночи.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на территории России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
- Станет оппозицией: Шнуров объяснил партийный выбор
- Хватит и одной «ужасной» ракеты: США предложено пугать «Посейдоном»
- Московские пляжи не стали открывать из-за коронавируса
- Путин поручил привести законы в соответствие с измененной Конституцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru