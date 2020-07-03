Москвичей предупредили о ливне и грозе

На столицы со стороны Белоруссии сейчас движется атмосферный фронт, который после 18.00 принесет в Москве ливни с грозами. Местами возможен град. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки в городе ожидаются вечером и ближе к ночи.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что на территории России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы.

