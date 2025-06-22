Трамп после атак по Ирану призвал Тегеран к миру
22 июня 202503:30
Американский лидер Дональд Трамп после ударов ВВС США по Ирану призвал в соцсети Truth Social Тегеран к миру.
По его словам, американская армия могла провести операцию, включающую удары по трем ядерным объектам Ирана. Глава государства назвал удары историческим моментом — для США, Израиля и всего мира.
Трамп отметил, что теперь Иран должен согласиться на прекращение войны.
Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru