Трамп после атак по Ирану призвал Тегеран к миру

По его словам, американская армия могла провести операцию, включающую удары по трем ядерным объектам Ирана. Глава государства назвал удары историческим моментом — для США, Израиля и всего мира.

Трамп отметил, что теперь Иран должен согласиться на прекращение войны.

Нападению подверглись три ядерных объекта, включая Фордо, Натанз и Исфахан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

