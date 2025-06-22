Иран начал очередную волну ударов по целям на территории Израиля

Иран заявил, что начал 19 волну ракетных ударов по целям на территории Израиля, сообщает Tasnim.

Минздрав Ирана: Число жертв израильских ударов достигло 430

По данным агентства, большая часть ударных и смертоносных дронов движется к своим стратегическим целям.

Ранее ВС Ирана заявили о поражении всех целей при ударе по Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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