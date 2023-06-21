Синоптик: июль в Центральной России будет солнечным и сухим

По её словам, средняя температура в дневные часы будет в пределах +21…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+18-ти.

В середине месяца наступит настоящая жара, предупредила синоптик.

В Москве в эти дни будет до +30 градусов, солнечно и без осадков.

Ранее Мосэкомониторинге заявили, что Москва уменьшает количество выбросов летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

