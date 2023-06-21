Синоптик: июль в Центральной России будет солнечным и сухим
21 июня 202320:07
Прогноз погоды в Центральной России на июль опубликовала в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её словам, средняя температура в дневные часы будет в пределах +21…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13…+18-ти.
В середине месяца наступит настоящая жара, предупредила синоптик.
В Москве в эти дни будет до +30 градусов, солнечно и без осадков.
Ранее Мосэкомониторинге заявили, что Москва уменьшает количество выбросов летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru