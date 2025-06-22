Мордашов рассказал о крупнейшей ошибке в бизнесе и потере $7 млрд

По словам бизнесмена, тогда компания потеряла около 7 млрд долларов. В те времена компания активно участвовала в международных слияниях и поглощениях в металлургии. Однако после кризиса 2008 года многие активы на Западе оказались неэффективными.

Ранее Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

