Мордашов рассказал о крупнейшей ошибке в бизнесе и потере $7 млрд

Глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов заявил, что его большой ошибкой стал неудачный опыт сделок с зарубежными партнерами в начале 2000-х годов, сообщает РИА Новости.

«Севергрупп» Алексея Мордашова выставила на продажу бывший завод Bosch

По словам бизнесмена, тогда компания потеряла около 7 млрд долларов. В те времена компания активно участвовала в международных слияниях и поглощениях в металлургии. Однако после кризиса 2008 года многие активы на Западе оказались неэффективными.

Ранее Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БизнесАлексей Мордашов

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