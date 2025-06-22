Мордашов рассказал о крупнейшей ошибке в бизнесе и потере $7 млрд
Глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов заявил, что его большой ошибкой стал неудачный опыт сделок с зарубежными партнерами в начале 2000-х годов, сообщает РИА Новости.
По словам бизнесмена, тогда компания потеряла около 7 млрд долларов. В те времена компания активно участвовала в международных слияниях и поглощениях в металлургии. Однако после кризиса 2008 года многие активы на Западе оказались неэффективными.
Ранее Мордашов призвал не превращать экологические сборы в очередные поборы с бизнеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru