СМИ: Иран сократил удары по Израилю из-за смены стратегии
22 июня 202502:01
Иран уменьшил количество запусков ракет по Израилю из-за смены стратегии, сообщает CNN.
Тегеран перешел к применению высокоточного вооружения. Иран запустил ракету, которая легко преодолела системы ПВО, поразив заранее определённую цель.
Израилю не стоит считать сокращение обстрелов признаком ослабления, так как речь идёт о более эффективном использовании арсенала.
Ранее Иран начал очередную волну ударов по целям на территории Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru