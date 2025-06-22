СМИ: Иран сократил удары по Израилю из-за смены стратегии

Иран уменьшил количество запусков ракет по Израилю из-за смены стратегии, сообщает CNN.

ВС Ирана заявили о поражении всех целей при ударе по Израилю

Тегеран перешел к применению высокоточного вооружения. Иран запустил ракету, которая легко преодолела системы ПВО, поразив заранее определённую цель.

Израилю не стоит считать сокращение обстрелов признаком ослабления, так как речь идёт о более эффективном использовании арсенала.

Ранее Иран начал очередную волну ударов по целям на территории Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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