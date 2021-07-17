Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы
На Москву надвигается гроза с ливнем и сильным ветром, сообщает пресс-служба главка МЧС столицы.
«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля местами по Москве ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - говорится в официальном сообщении.
Автомобилистам рекомендуют значительно снизить скорость движения и дистанцироваться от впереди идущих транспортных средств.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что жители столицы начнут скучать по жаркому лету уже на следующей неделе.
«В ближайшие выходные погода уже будет определяться разрушающимся антициклоном. У поверхности Земли давление будет падать, а в средней и даже высокой тропосфере еще наблюдается гребень высокого давления. Постепенное разрушение антициклона приведет к тому, что погода будет жаркой, температура 30 градусов, в Центрально-Черноземных областях до 34-35, но все-таки уже будут появляться вертикальные движения, потому что неустойчивость будет создаваться. Будут облака, будут дожди, но фрагментарные, кратковременные, то есть, пятнистые. Это не сплошной дождь, который бывает при переносе воздушной массы, это пятнистые, летние дожди, но интенсивные – с грозами, с градом, с усилением ветра до 17-18 метров в секунду. Такими будут выходные: жарко, температура на 7-8 градусов выше нормы», - рассказал Вильфанд.
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