В Росгидромете предупредили о похолодании в Центральной России
Центральную Россию в первой половине недели ожидают похолодание, ливни и грозы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с ТАСС.
Метеоролог предупредил, что погода в этой части страны будет переменчивой.
«Погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю. Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24-26 градусов», — рассказал Варакин.
Однако ближе к выходным температура воздуха поднимется до 27-29 градусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru