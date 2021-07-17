В Росгидромете предупредили о похолодании в Центральной России

Центральную Россию в первой половине недели ожидают похолодание, ливни и грозы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с ТАСС.

Метеоролог предупредил, что погода в этой части страны будет переменчивой.

«Погода будет достаточно пестрая с точки зрения того, что после аномальной жары будут и грозы, и ливни, и похолодание, если говорить про следующую неделю. Начиная с понедельника, со второй половины дня, а особенно во вторник-среду температура будет в пределах 24-26 градусов», — рассказал Варакин.

Однако ближе к выходным температура воздуха поднимется до 27-29 градусов.

