Вильфанд пообещал Москве «пятнистые дожди» и резкое похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра России уверен, что жители столицы начнут скучать по жаркому лету уже на следующей неделе.
Центральную Россию ожидают жаркие выходные и гораздо более прохладная рабочая неделя, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Перепад температур может составить 15 градусов.
«В ближайшие выходные погода уже будет определяться разрушающимся антициклоном. У поверхности Земли давление будет падать, а в средней и даже высокой тропосфере еще наблюдается гребень высокого давления. Постепенное разрушение антициклона приведет к тому, что погода будет жаркой, температура 30 градусов, в Центрально-Черноземных областях до 34-35, но все-таки уже будут появляться вертикальные движения, потому что неустойчивость будет создаваться. Будут облака, будут дожди, но фрагментарные, кратковременные, то есть, пятнистые. Это не сплошной дождь, который бывает при переносе воздушной массы, это пятнистые, летние дожди, но интенсивные – с грозами, с градом, с усилением ветра до 17-18 метров в секунду. Такими будут выходные: жарко, температура на 7-8 градусов выше нормы», - рассказал Вильфанд.
При этом руководитель Гидрометцентра отметил приближающиеся изменения, которые ждут москвичей уже в начале новой недели: сначала температура понизится на несколько градусов, а к четвергу упадет до +20.
«С понедельника уже начинаются изменения. В понедельник давление более заметно падает и меняются циркуляционные характеристики, начнется понижение температур, но незначительное. Будет 27-29 градусов, это тоже выше нормы на 4-5 градусов, но покажется заметным понижением. Начиная с середины недели, температура будет понижаться, начинаются заметные осадки, температура будет составлять 20-25 градусов. Такое похолодание жители центральной России, в частности москвичи, будут ассоциировать с заморозками. Потому что после такой несусветной жары похолодание покажется резким. Думаю, что с четверга журналисты начнут спрашивать метеорологов, когда же вернется лето», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
По-настоящему жаркое лето не покинет черноморские курорты, там температура по-прежнему будет выше нормы, ожидаются летние ливни кратковременного характера, отметил метеоролог.
«На черноморских побережьях погода будет жаркой. Июнь и первая половина июля были связаны с областью низкого давления, с облаками, с частыми дождями, которые усиливались холодными фронтами. Сейчас установилось не просто лето, а очень жаркая погода. Как всегда при такой жаркой погоде обязательно бывают ливни летнего типа – кратковременного характера. На южном берегу Крыма наблюдается высокий ультрафиолетовый индекс», - добавил Вильфанд.
Установившаяся в Центральной части России жаркая погода может отрицательным образом влиять на иммунитет человека, что опасно в период эпидемии, сообщает руководитель сомнологической службы «Унисон», врач невролог-сомнолог Елена Царева.
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