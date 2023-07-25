Москвичей предупредили о граде и сильном ветре 26 июля

Атмосферное давление в Москве в этот день будет низким, ниже нормы на 10-12 мм ртутного столба. Ливни будут кратковременными, но ощутимыми, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В свою очередь главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что погода ухудшится после восьми часов вечера 25 июля. За сутки в столичном регионе выпадет 45% месячной нормы, заявила она.

Вильфанд добавил, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов.

Ранее Позднякова заявила, что жители Москвы 19 июля стали свидетелями сильнейшего за последние полвека дождя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

