Москвичей предупредили о граде и сильном ветре 26 июля
Кратковременные ливни, грозы и град ожидаются в Московском регионе 26 июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщило агентство ТАСС.
Атмосферное давление в Москве в этот день будет низким, ниже нормы на 10-12 мм ртутного столба. Ливни будут кратковременными, но ощутимыми, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В свою очередь главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что погода ухудшится после восьми часов вечера 25 июля. За сутки в столичном регионе выпадет 45% месячной нормы, заявила она.
Вильфанд добавил, что 27 и 28 июля ожидается жаркая погода — до +28…+30 градусов, местами до +32. К выходным столбики термометров опустятся до +17…+25 градусов.
Ранее Позднякова заявила, что жители Москвы 19 июля стали свидетелями сильнейшего за последние полвека дождя. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru