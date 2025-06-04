Александр Овечкин посетил Совет Федерации

Российский хоккеист Александр Овечкин посетил Совет Федерации РФ. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

В Госдуме видят Овечкина тренером или политиком

Отмечается, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в неформальной обстановке пообщался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая поинтересовалась, как спортсмену удалось установить рекорд лиги по заброшенным шайбам.

«За счёт работы», - ответил ей Овечкин, после чего подарил хоккейный свитер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Овечкина в связи с его рекордом по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлександр Овечкин

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