Александр Овечкин посетил Совет Федерации

Отмечается, что капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в неформальной обстановке пообщался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая поинтересовалась, как спортсмену удалось установить рекорд лиги по заброшенным шайбам.

«За счёт работы», - ответил ей Овечкин, после чего подарил хоккейный свитер.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Овечкина в связи с его рекордом по числу голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает «Свободная пресса».

