Львова-Белова: Россия не похищала детей из Украины

По её словам, когда озвучиваются цифры в якобы тысячи похищенных детей, то это значит, что на Украине «должны быть тысячи плачущих мам».

«Я не видела ни одной... Это все безосновательные обвинения в наш адрес», - отметила она.

Львова-Белова добавила, что находящиеся в РФ украинские дети проживают либо с бабушками и дедушками, либо с одним из родителей.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона пытается «выдавить слезу», поднимая вопрос о якобы похищенных детях, сообщает RT.

