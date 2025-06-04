Львова-Белова: Россия не похищала детей из Украины
Россия не похищала детей из Украины. Об этом журналистам заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По её словам, когда озвучиваются цифры в якобы тысячи похищенных детей, то это значит, что на Украине «должны быть тысячи плачущих мам».
«Я не видела ни одной... Это все безосновательные обвинения в наш адрес», - отметила она.
Львова-Белова добавила, что находящиеся в РФ украинские дети проживают либо с бабушками и дедушками, либо с одним из родителей.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что украинская сторона пытается «выдавить слезу», поднимая вопрос о якобы похищенных детях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru