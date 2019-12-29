Москвичей предостерегли насчет самой морозной ночи декабря

29 декабря 201915:44

Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать в этом месяце, согласно ожиданиям синоптиков, самой холодной для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в оставшиеся ночи в декабре температура в столице ожидается -4-6°С, по области — до -9°С.

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Вильфанд не исключил, что в некоторых местах в Подмосковья ночные морозы превысят 10-градусное значение, дополняет Газета.ru.

С коллегой поспорил замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, который считает, что мороза между 31 декабря и 1 января ждать не стоит.

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