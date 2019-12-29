Москвичей предостерегли насчет самой морозной ночи декабря

Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать в этом месяце, согласно ожиданиям синоптиков, самой холодной для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что в оставшиеся ночи в декабре температура в столице ожидается -4-6°С, по области — до -9°С.