Москвичей предостерегли насчет самой морозной ночи декабря
29 декабря 201915:44
Ночь на понедельник, 30 декабря, может стать в этом месяце, согласно ожиданиям синоптиков, самой холодной для жителей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Метеоролог отметил, что в оставшиеся ночи в декабре температура в столице ожидается -4-6°С, по области — до -9°С.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
Горячие новости
- Путин поделился восторгом после железнодорожной поездки по Крымскому мосту
- Москвичей предостерегли насчет самой морозной ночи декабря
- В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
- «Победа без вариантов». Валуев оценил нокаут Емельянко в турнире Bellator
- В Донбассе в зоне обмена произошло ДТП с автобусом с пленными