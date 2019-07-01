Первый снег выпал на Полюсе Холода

Газоснабжение ТЭЦ-27 восстановлено после пожара

Женщина погибла после наезда мужчины на летних лыжах в Измайловском парке

Один человек остается в больнице после ЧП с самолетом в Шереметьеве

Автомобиль загорелся на востоке Москвы

Международный день шахмат пройдёт на ВДНХ в честь 80-летия выставки