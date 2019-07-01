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Первый снег выпал на Полюсе Холода

19 июля13:30

Первый снегопад прошел в горах недалеко от села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который называют Полюсом Холода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы сельской администрации Екатерину Винокурову.

«Снежные осадки в июле это для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце. Сейчас в селе идет проливной дождь. …Сейчас снега много на перевалах, Альчанском и так далее», - рассказала Винокурова.

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Жители Полюса Холода раньше всех в прошлом году почувствовали и осенние заморозки, отметили argumenti.ru

Ранее кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселёв в эфире НСН рассказал о погодных аномалиях на планете.

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ТЕГИ:ПогодаСнегЯкутия