Москвичей массово проверят на иммунитет к COVID-19 случайным образом

Жителей российской столицы, которые примут участие в масштабном тестировании на иммунитет к коронавирусу, выберут случайным образом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, 70 тысяч москвичей уже получили уведомления на этот счёт по смс и электронной почте

Решение о таком тестировании принял клинический комитет с одобрения мэра Сергея Собянина. Горожане будут проверены на наличие иммунитета в популяции. Полученный результат даст возможность понять, какое число людей в мегаполисе уже перенесли COVID-19, а также иммунный ответ населения.

Милонов назвал сумасшедшими депутатов с «оберегами от коронавируса»

Исследование организуют во всех округах города, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возраста преобладающего населения в каждом из них.

В дальнейшем после отработки методики сдать такой тест смогут все желающие жители столицы. Результаты анализов будут доступны в электронных картах.

Речь идёт об иммуноферментных анализах. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что их будут делать до 100 тысяч в сутки, а в дальнейшем увеличат эту цифру вдвое, передает РИА ФАН. Собянин подчеркнул, что столица обладает необходимыми техническими ресурсами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПроверкиМосквичиКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры