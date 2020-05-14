Москвичей массово проверят на иммунитет к COVID-19 случайным образом

Жителей российской столицы, которые примут участие в масштабном тестировании на иммунитет к коронавирусу, выберут случайным образом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, 70 тысяч москвичей уже получили уведомления на этот счёт по смс и электронной почте

Решение о таком тестировании принял клинический комитет с одобрения мэра Сергея Собянина. Горожане будут проверены на наличие иммунитета в популяции. Полученный результат даст возможность понять, какое число людей в мегаполисе уже перенесли COVID-19, а также иммунный ответ населения.