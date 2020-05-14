Москвичей массово проверят на иммунитет к COVID-19 случайным образом
Жителей российской столицы, которые примут участие в масштабном тестировании на иммунитет к коронавирусу, выберут случайным образом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, 70 тысяч москвичей уже получили уведомления на этот счёт по смс и электронной почте
Решение о таком тестировании принял клинический комитет с одобрения мэра Сергея Собянина. Горожане будут проверены на наличие иммунитета в популяции. Полученный результат даст возможность понять, какое число людей в мегаполисе уже перенесли COVID-19, а также иммунный ответ населения.
Исследование организуют во всех округах города, выборка будет сформирована равномерно в зависимости от возраста преобладающего населения в каждом из них.
В дальнейшем после отработки методики сдать такой тест смогут все желающие жители столицы. Результаты анализов будут доступны в электронных картах.
Речь идёт об иммуноферментных анализах. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что их будут делать до 100 тысяч в сутки, а в дальнейшем увеличат эту цифру вдвое, передает РИА ФАН. Собянин подчеркнул, что столица обладает необходимыми техническими ресурсами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Собянин объявил о скором начале массового скрининга на антитела к COVID-19
- Москвичей массово проверят на иммунитет к COVID-19 случайным образом
- «Липкий пол» для женщин. Арбатова о том, как искоренить зарплатное неравенство
- Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
- Жертвой пожара на Фрунзенской набережной стал один человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru