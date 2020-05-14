Милонов назвал сумасшедшими депутатов с «оберегами от коронавируса»

«Всякие там тотемы, обереги и прочее, я категорически не ношу. Это ерунда! И главное, чтобы люди не велись на это. Потому что те, кто будет носить всякие обереги и "домовёнков" на груди – точно заразятся, ведь вирусы любят людей с девиациями головного мозга. Черти сумасшедших любят», - заявил депутат.

Парламентарий также поделился собственными методами защиты от коронавируса и других инфекционных заболеваний.

«Всё что пишут, то и делаю, но главное - не сходить с ума. Потому что мне кажется, что риск коронавируса на половину состоит из возможности сойти с ума от паранойи. И люди сходят с ума, боясь каждого чиха. Я просто хожу в маске и мою руки, а антисептиками я не очень часто пользуюсь, потому что их вред иногда бывает больше чем их польза. И всё», - добавил Милонов.

Накануне стало известно, что депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей объявила об этом сама, комментируя заявление спикера Вячеслава Володина, который сообщил о двух новых инфицированных депутатах, не назвав их имена. «Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — написала Пушкина в своём Telegram-канале. Она также уточнила, что инфекция у неё протекает в бессимптомной форме. Компьютерная томография определила, что изменения в лёгких незначительны.

