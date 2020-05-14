Милонов назвал сумасшедшими депутатов с «оберегами от коронавируса»
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН рассказал, как он проводит профилактику коронавируса, и резко высказался в адрес коллег, которые применяют непроверенные способы защиты от инфекций.
Депутаты Госдумы РФ нередко прибегают к нестандартным методам защиты от коронавируса. Так, по словам депутата Игоря Молякова, некоторые его коллеги, носят на груди значки с белыми крестами, передаёт Интерфакс. Эту информацию частично подтвердил и депутат Андрей Свинцов. Он рассказал, что действительно носит «блокатор» против коронавируса, но применяет и другие средства защиты. «Я с ним хожу, он у меня всегда на пиджаке. Сплю я без него, естественно, но из дома я выхожу с ним и всё время с ним хожу. Я не знаю, помогает он или нет. Но я, слава богу, пока не заболел. Я не знаю, спасибо это «блокатору» или в целом. Я и корень имбиря жевал, и витамин С пью. Всю чушь, какую пишут в интернете, я всё использую. А вдруг», - сообщил он «Русской службе Би-би-си».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН в свою очередь высказался резко негативно против недоказанных способов защиты и профилактики инфекции.
«Всякие там тотемы, обереги и прочее, я категорически не ношу. Это ерунда! И главное, чтобы люди не велись на это. Потому что те, кто будет носить всякие обереги и "домовёнков" на груди – точно заразятся, ведь вирусы любят людей с девиациями головного мозга. Черти сумасшедших любят», - заявил депутат.
Парламентарий также поделился собственными методами защиты от коронавируса и других инфекционных заболеваний.
«Всё что пишут, то и делаю, но главное - не сходить с ума. Потому что мне кажется, что риск коронавируса на половину состоит из возможности сойти с ума от паранойи. И люди сходят с ума, боясь каждого чиха. Я просто хожу в маске и мою руки, а антисептиками я не очень часто пользуюсь, потому что их вред иногда бывает больше чем их польза. И всё», - добавил Милонов.
Накануне стало известно, что депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом. Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей объявила об этом сама, комментируя заявление спикера Вячеслава Володина, который сообщил о двух новых инфицированных депутатах, не назвав их имена. «Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — написала Пушкина в своём Telegram-канале. Она также уточнила, что инфекция у неё протекает в бессимптомной форме. Компьютерная томография определила, что изменения в лёгких незначительны.
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