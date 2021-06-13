Москвичей будут штрафовать за отдых на скамейке

Он утони сумму штрафа, которая составляет 4 тысячи рублей.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», - пояснил Данчиков.

Напомним, накануне мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 15 по 19 июня в Москве продлены нерабочие дни. Уточняется, что в период с 13 по 20 июня будет приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.

