Москвичей 23 февраля ждёт «непраздничная погода»

21 февраля 202012:35

Синоптики рассказали, какая погода установится в европейской части России в праздничные выходные. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что желающим насладиться теплом и солнцем стоит поторопиться, потому что в День защитника Отечества погода подготовила «неприятный сюрприз». Специалист подчеркнул, что, в частности, в столичный регион проникнут полчища облаков, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем столбики термометров на поднимутся выше +3 °С. При этом давление достигнет барического дна, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

В Москве зацвела верба

Между тем, накануне в столице был побит рекорд 1925 года. Воздух прогрелся до +4,7 градуса. Предыдущий максимум составил +3,7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отмечает телеканал 360.

Вместе с тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

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ФОТО: pixabay.com
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