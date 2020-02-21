Москвичей 23 февраля ждёт «непраздничная погода»

Между тем, накануне в столице был побит рекорд 1925 года. Воздух прогрелся до +4,7 градуса. Предыдущий максимум составил +3,7 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отмечает телеканал 360.

Вместе с тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов.

.

