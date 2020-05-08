Москвичам в масках, но без перчаток напомнили о штрафах

Использование жителями Москвы только одного средства защиты — или маски, или перчаток — будет считаться нарушением. Как пишет РИА Новости, об этом напомнил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф всё равно будет», — отметил он.

Данчиков напомнил, что нарушителям режима на рабочем месте или в магазине придется заплатить 4 тысячи рублей, а в такси или общественном транспорте — 5 тысяч, пишет Ura.ru.