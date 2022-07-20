Москвичам составили пошаговую инструкцию по усыновлению детей

Для того чтобы каждый ребенок обрел свою семью, в Москве развивают портал «Моя новая семья». Об этом сообщила НСН начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних департамента труда и соцзащиты населения Москвы Елена Зайцева. Также запущен новый лэндинг «Хочу взять ребенка в приемную семью. С чего начать?», где подробно расписаны все шаги, которые приемному родителю нужно будет совершить.

«Дали ссылки на нормативные документы, на пакет документов, которой нужно будет собирать. Там достаточно много памяток, которые также могут пригодиться. Сделали важный психологический аспект – вопросы, которые родители должны, прежде всего, задать себе, прежде чем забрать ребенка в семью», - отметила специалист.

Она также подчеркнула, что в настоящее время в Москве более 93% несовершеннолетних из детдомов уже воспитываются в замещающих семьях.

Получить ответы на возникающие вопросы, по словам Зайцевой, теперь можно через такой раздел портала как Форма обратной связи.

«По ней любой гражданин пишет любой свой вопрос, оставляет свои координаты, и мы разъясняем, куда ему обратиться, в чем какие-то различия, какой пакет документов может пригодиться. Ответ обычно поступает максимум в течении пяти дней. И уже более пятисот граждан за год написали к нам обращения и получали ответы. Мы слышим очень хорошие отзывы о работе такого сервиса. Мы стараемся слышать москвичей, поэтому запустили на портале не так давно возможность оставлять отзывы о работе специалистов опеки о работе школ приемных родителей или о работе служб сопровождения. В общем о всех службах и структурах так или иначе связанных с приёмным родительством. Граждане пишут, отзывы хорошие и плохие. На плохие мы стараемся реагировать», - рассказала Зайцева.