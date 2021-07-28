Сергей Безруков заявил о намерении усыновить ребёнка
Народный артист РФ Сергей Безруков в эфире Youtube-шоу «Света вокруг света» заявил, что всегда мечтал о большой семье.
По словам 47-летнего актёра, вместе со своей супругой Анной Матисон они хотят усыновить ребёнка, и намерены сделать это после того, как их новорождённому сыну Василию исполнится один год.
«Я ждал этого всю жизнь, семейного общения, когда жена, дети. Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Василию исполнится годик, чтобы были погодки», - отметил Безруков, у которого уже есть дочь и сын от Матисон, а также два внебрачных ребёнка от актрисы Кристины Смирновой.
Ранее отцом в шестой раз стал 55-летний российский певец, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе, которому певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева родила дочь, сообщает «Свободная пресса».
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