Сергей Безруков заявил о намерении усыновить ребёнка

Народный артист РФ Сергей Безруков в эфире Youtube-шоу «Света вокруг света» заявил, что всегда мечтал о большой семье.

По словам 47-летнего актёра, вместе со своей супругой Анной Матисон они хотят усыновить ребёнка, и намерены сделать это после того, как их новорождённому сыну Василию исполнится один год.

«Я ждал этого всю жизнь, семейного общения, когда жена, дети. Мы с Аней решили, что возьмем ребенка, когда Василию исполнится годик, чтобы были погодки», - отметил Безруков, у которого уже есть дочь и сын от Матисон, а также два внебрачных ребёнка от актрисы Кристины Смирновой.

Ранее отцом в шестой раз стал 55-летний российский певец, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе, которому певица и экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева родила дочь, сообщает «Свободная пресса».

