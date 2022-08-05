Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности в Москве из-за жары
В Москве и Подмосковье из-за сильной жары продлен желтый уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре, режим будет сохраняться до вечера воскресенья.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», - отмечается в сообщении.
Завтра температура воздуха повысится до 32 градусов. В первой половине дня воскресенья будет до +29 градусов. После обеда ожидаются гроза, гром, при грозе шквалистое усиление ветра, местами возможен град.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил НСН, что на следующей неделе москвичей ждет комфортная погода. Воздух не будет прогреваться выше 25 градусов.
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