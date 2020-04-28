Москвичам с COVID-19 и ОРВИ отменили 20 тысяч рабочих пропусков

Почти 20 тысяч рабочих пропусков признаны недействительными у москвичей, у которых был подтверждена коронавирусная инфекция или имеются симптомы ОРВИ.

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Как сообщили в мэрии города, речь идет о 8 тысячах пропусков, которые были выданы москвичам с коронавирусом и 12 тысячах — тем, у кого есть симптомы ОРВИ.

В то же время в мэрии напомнили, что простудившиеся москвичи могут оформить разовый пропуск для визита к врачу. При этом горожане, у которых подтвержден коронавирус, обязаны сидеть дома и не выходить на улицу.

Нарушители режима будут принудительно госпитализированы и отправлены в обсерваторы.

Отметим, что сегодня президент России Владимир Путин объявил о продлении «выходного» режима до 11 мая включительно, сообщают «Дни.ру».

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
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