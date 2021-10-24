Москвичам рекомендовали отказаться от общественного транспорта из-за заморозков в понедельник

Столичные власти рекомендовали жителям отказаться от передвижений на личном транспорте в ночь на понедельник и утром из-за возможной гололедицы и заморозков.

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«ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время и при необходимости пользоваться городским транспортом», - сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее МЧС в воскресенье предупреждало о сильном ветре с порывами до 18 м/с.

Напомним, в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также предупредил москвичей о самой холодной ночи.

«Наиболее холодным днем будет понедельник, 25 октября. Ночные температуры станут отрицательными, а по области будут легкие морозцы до минус 6. Днем тоже похолодает до 2-4 градусов тепла. Во вторник, 26 октября, несмотря на отрицательную температуру ночью, днем воздух прогреется до 5-8 градусов. 27-28 октября будет дальнейшее повышение температуры до 9-10 градусов. Вот такая нескучная погода ожидается в течение ближайшей недели», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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