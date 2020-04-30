Москвичам разъяснили правила поездки на дачу в майские праздник
Для поездок на дачу в период майских праздников жителям столицы придется оформить цифровой пропуск. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Портал напоминает, что это можно сделать тремя способами: на сайте mos.ru, при помощи СМС-сообщения, отправленного на номер 7377, а также посредством звонка в единую справочной службы Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Стоит помнить, что свою заявку следует отправить не позже, чем за пять часов до поездки.
Отметим, что пропуск для поездок в личных целях действует в течение одного дня. В том случае, если жители столицы планируют отправиться на дачу с ночевкой, для возвращения нужно будет оформить еще один пропуск.
Также не следует забывать о том, что получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю.
Ранее НСН писала, что жителям столицы, которые не успеют продлить действие своего рабочего цифрового пропуска до 4 мая включительно, придется оформлять новый. Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Он также сообщил, что люди со служебными удостоверениями и дальше смогут передвигаться по Москве, если они оформляли код для поездок на такси. Их код автоматически продлевается до 11 мая.
Если же у них возникла необходимость дополнительно привязать к удостоверению транспортную карту "Тройка" или госномер автомобиля, то сделать это возможно по той же форме, которая уже была доступна на сайте nedoma.mos.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Десятки чеченцев с битами устроили самосуд над мигрантами во Франции
- Сбербанк дал прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы
- Попова рассказала, что отодвигает сроки снятия ограничений из-за COVID-19
- Разведка США дала заключение о происхождении коронавируса
- Кабмин разработает экстренные меры поддержки экономики РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru