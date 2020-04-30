Москвичам разъяснили правила поездки на дачу в майские праздник

Для поездок на дачу в период майских праздников жителям столицы придется оформить цифровой пропуск. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Портал напоминает, что это можно сделать тремя способами: на сайте mos.ru, при помощи СМС-сообщения, отправленного на номер 7377, а также посредством звонка в единую справочной службы Москвы по телефону +7 (495) 777-77-77. Стоит помнить, что свою заявку следует отправить не позже, чем за пять часов до поездки.

Отметим, что пропуск для поездок в личных целях действует в течение одного дня. В том случае, если жители столицы планируют отправиться на дачу с ночевкой, для возвращения нужно будет оформить еще один пропуск.

Также не следует забывать о том, что получить пропуск для поездок в личных целях можно не чаще двух раз в неделю.