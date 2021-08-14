Москвичам рассказали об ассортименте блюд гастроплощадок «Лето в городе»
Жареное мороженое, азиатские мини-бургеры, плов с фруктами и перепелку на березовых углях с соусом из вишни могут попробовать посетители площадок гастрономической ярмарки «Лето в городе» в разных районах Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.
Известно, что гастро-ярмарка будет работать до конца августа.
«Специально для посетителей площадок мероприятия «Лето в городе» наши повара откроют секреты приготовления своих блюд. В определенное время на площадках вы сможете стать свидетелем приготовления поистине оригинальных и по-настоящему вкусных блюд», - сказал собеседник агентства.
Так, 15 августа на площадке на ул. Матвеевская повара приготовят плов с фруктами. На площадке в ЗелАО (Крюково, бульварная зона 16 микрорайон) в выходные покажут, как создать грилованную сырокопченым беконом тыкву. А в парке «Бригантина» на севере столицы можно понаблюдать за приготовлением перепелки на березовых углях с соусом из вишни, запеканием персиков на углях с маршмэллоу.
В ЮЗАО на ул. Адмирала Руднева посетителей в эти выходные ожидают куриные крылышки в соусе Терияки и жареное мороженое.
«Это мороженое готовится из смеси, которая выливается на специальную металлическую поверхность и «обжаривается» на ней при минусовой температуре вместе с различными добавками в виде печенья, фруктов, ягод, шоколада, варенья и даже различных напитков», - рассказали в департаменте.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в предстоящие выходные москвичей ждет «прощальный поцелуй» лета. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Будет солнечно и без осадков.
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