Собянин: Москва продолжает формировать комфортную городскую среду
Власти Москвы продолжат реализацию программы благоустройства городских пространств, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра работ по обустройству территории от улице Баррикадная до Третьего транспортного кольца (ТТК) и парка Декабрьского восстания.
По словам Собянина, в прошлом году все работы по благоустройству были остановлены, чтобы не мешать жителям, которые находились дома на самоизоляции. В этом году комплексное обустройство возобновляется.
Градоначальник отметил, что раньше на проведение работ по благоустройству такого масштаба требовалось два года, сейчас - несколько месяцев. В ремонте нуждаются многие дворовые территории в районах, необходимо обновлять парки, набережные Москвы-реки.
Мэр добавил, что в ходе работ по благоустройству городских пространств реставрируют и фасады зданий, обустраивают освещение.
Проект благоустройства в районе улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе предусматривает высадку деревьев, кустарников и газонов, создание прогулочного маршрута, отделенного от проезжей части большой зеленой аллеей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Закончить все работы на этой территории планируется до конца августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
- Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии
- Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму
- Реаниматолог рассказал, когда певица МакSим вернется к нормальной жизни
- В Госдуме призвали нанести «превентивные удары» по Украине
- Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову
- Песков: Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде
- В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
- Песков назвал причину неудачи в борьбе с COVID-19 в России
- «Это не предмет сделок». Песков о предложении Турции по Крыму и Северному Кипру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru