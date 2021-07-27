Собянин: Москва продолжает формировать комфортную городскую среду

Власти Москвы продолжат реализацию программы благоустройства городских пространств, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра работ по обустройству территории от улице Баррикадная до Третьего транспортного кольца (ТТК) и парка Декабрьского восстания.

По словам Собянина, в прошлом году все работы по благоустройству были остановлены, чтобы не мешать жителям, которые находились дома на самоизоляции. В этом году комплексное обустройство возобновляется.