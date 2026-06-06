В «Читай-городе» рассказали, сколько в России ежедневно покупают книг Пушкина

По данным исследования книжной сети «Читай‑город», приуроченного ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка, в России ежедневно продаётся более 170 книг великого поэта. Об этом НСН рассказали в пресс‑службе сети.

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В 2025 году лидером по продажам среди произведений Пушкина стал роман в стихах «Евгений Онегин». Вслед за ним в рейтинге популярности расположились «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Дубровский» и «Руслан и Людмила».

В пресс‑службе также уточнили, какие поколения чаще всего приобретают книги классика: на первом месте — представители поколения Х (родившиеся в 1968–1981 годах), на втором — миллениалы (1982–2000 годы рождения), замыкают тройку лидеров зумеры (2000–2010 годы рождения).

Помимо художественной литературы, устойчивый спрос наблюдается на справочные издания. Наибольшей популярностью пользуются толковый и орфографический словари, а также словарь антонимов и синонимов.

Ранее писатель и историк, доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин сказал НСН, что русская литература остается в центре мирового внимания, и Льва Толстого и Федора Достоевского можно назвать писателями XXI века, поскольку эти авторы поднимали в своих произведениях острые вопросы, которые до сих пор не были решены.

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой сети книжных магазинов "Читай-город"
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