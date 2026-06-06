Сечин: Мир находится на пороге крупнейшего «пузыря» на финансовом рынке

В своём выступлении он высказал опасения насчёт формирования масштабного финансового «пузыря» — по его оценке, сопоставимого по размаху с ажиотажем вокруг железнодорожного строительства в США в XIX веке. Причиной такого развития событий Сечин назвал стремительный рост капитализации технологических компаний.



По данным, приведённым Сечиным, за последние десять лет доля десяти ведущих технологических компаний на американском фондовом рынке увеличилась втрое и уже превысила 40%. С учётом планируемого выхода на биржу таких крупных игроков, как SpaceX, OpenAI и Anthropic (совокупная оценочная стоимость которых исчисляется несколькими триллионами долларов), этот показатель может приблизиться к 50%.



Сечин полагает, что ключевую роль в формировании и потенциальной выгоде от грядущего кризиса играет финансовый сектор западных стран — в частности, крупные инвестиционные фонды BlackRock, Vanguard и State Street, управляющие триллионами долларов. Эти организации, ещё недавно активно продвигавшие «зелёную» повестку, сейчас вкладывают значительные средства в сектор высоких технологий и военно‑промышленный комплекс, причём, по мнению докладчика, оценки активов в этих сферах существенно завышены.



Особую настороженность у Сечина вызывает предложение главы BlackRock Ларри Финка задействовать для покупки акций технологических гигантов средства пенсионных и страховых фондов. По словам Сечина, такой шаг способен направить в данный сектор колоссальные дополнительные ресурсы, при этом возникает вопрос, будут ли учтены интересы самих американских пенсионеров.

Ранее предприниматель, эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в беседе со спецкором НСН заявил о том, что западные СМИ пугают своих читателей, рассказывая, что в России страшный кризис.

