Глава Торговой палаты США объяснил редкие гастроли американских артистов
Американские артисты стали реже приезжать в Россию из-за сложностей с получением визы, сказал спецкору НСН Роберт Эйджи.
Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил спецкору НСН, что дипломатические сложности напрямую влияют на взаимодействие США и России в самых разных сферах — от культуры до бизнеса.
«Сейчас отношения между Россией и США не самые лучшие. При Джо Байдене (предыдущий президент США - прим. НСН) было полное отсутствие диалога между странами. При Дональде Трампе хотя бы началась дискуссия. Я думаю, сейчас все идет в правильную сторону. Артисты не под санкциями, может быть, только некоторые. Думаю, в основном проблема в получении визы. Визы они не могут получить, потому что консульства практически закрыты. Это дипломатическая проблема между Россией и США. Сидим ждем разрешения этих проблем, по срокам сложно сказать», — сказал собеседник НСН на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, для улучшения российско-американских отношений во всех сферах необходимо завершить конфликт на Украине. После этого, отметил Эйджи, с Москвы будут сняты санкции.
«На этом форуме часто говорят про российско-американские отношения в сфере бизнеса, потому что США и Россия — две великие державы, которые должны работать вместе. У этих стран всегда были отличные отношения с точки зрения бизнеса. Все хотят, чтобы эти отношения были восстановлены. В первую очередь нужно, чтобы закончился украинский конфликт. Потом снимутся санкции. Американцы могут помочь в разрешении этого конфликта», — добавил Эйджи.
В среду, 3 июня, начался 29-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что в вопросе культуры отношения между Россией и США можно наладить. Цискаридзе прокомментировал визит председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кука-младшего в Россию, пишут «Известия». Артисту было приятно узнать, что иностранный гость сам изъявил желание приехать.
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