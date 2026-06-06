По его словам, для улучшения российско-американских отношений во всех сферах необходимо завершить конфликт на Украине. После этого, отметил Эйджи, с Москвы будут сняты санкции.

«На этом форуме часто говорят про российско-американские отношения в сфере бизнеса, потому что США и Россия — две великие державы, которые должны работать вместе. У этих стран всегда были отличные отношения с точки зрения бизнеса. Все хотят, чтобы эти отношения были восстановлены. В первую очередь нужно, чтобы закончился украинский конфликт. Потом снимутся санкции. Американцы могут помочь в разрешении этого конфликта», — добавил Эйджи.

В среду, 3 июня, начался 29-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что в вопросе культуры отношения между Россией и США можно наладить. Цискаридзе прокомментировал визит председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кука-младшего в Россию, пишут «Известия». Артисту было приятно узнать, что иностранный гость сам изъявил желание приехать.

