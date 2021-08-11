«Прощальный поцелуй». Выходные в Москве будут теплыми

В понедельник, 16 августа, к Москве приблизится холодный фронт, зарядят дожди, лето начнет сдавать свои позиции. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, волна холода будет ощутимой, температура воздуха понизится. Это будет «первый звоночек от приближающейся осени», добавил синоптик.

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В предстоящие выходные москвичей ждет «прощальный поцелуй» лета. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Будет солнечно и без осадков.

Сегодня в столице облачная погода, небольшой дождь, воздух прогреется до +26 градусов, передает RT.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ФобосПогода В Москве
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