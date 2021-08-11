«Прощальный поцелуй». Выходные в Москве будут теплыми
В понедельник, 16 августа, к Москве приблизится холодный фронт, зарядят дожди, лето начнет сдавать свои позиции. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, волна холода будет ощутимой, температура воздуха понизится. Это будет «первый звоночек от приближающейся осени», добавил синоптик.
В предстоящие выходные москвичей ждет «прощальный поцелуй» лета. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Будет солнечно и без осадков.
Сегодня в столице облачная погода, небольшой дождь, воздух прогреется до +26 градусов, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- В МИД отреагировали на заявления Украины о размещении ПВО США
- В России не выявлено случаев заражения «йота-штаммом»
- Польша намерена усилить охрану границы с Белоруссией
- Конституционная комиссия Белоруссии предложила президенту изучить вопрос о смертной казни
- Пропавший в Турции российский турист найден мертвым на Принцевых островах
- Роспотребнадзор заверил в эффективности COVID-вакцин против новых штаммов
- Задержанных экс-чиновников Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн
- Захарова заявила о подавлении демократии в литовском обществе
- Торговые сети поддержали инициативу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
- Пять новых видов пауков выявили в Австралии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru