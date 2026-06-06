Борис Корчевников представил фильм «Святые предприниматели»

Борис Корчевников признался спецкору НСН, что вдохновился на создание фильма иконой «Святые покровители предпринимателей».

Директор телеканала «СПАС» и один из заметных представителей православного медиапространства Борис Корчевников представил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) новый фильм «Святые предприниматели».

Корчевников рассказал спецкору НСН, почему решил снять такой фильм.

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«Как только я увидел икону "Святые покровители предпринимателей", то сразу понял, что про это надо делать кино, об этом должны узнать все. Эти люди создают среду. Среда может быть разной — она может "дышать" пороком и быть пропитала желанием наживы любой ценой, а может нести добро, любовь к другому, желание помочь. Это люди, которые занимались бизнесом, при этом жили в евангельских смыслах и бизнес свой строили на них же. Меня это так потрясло! Мне кажется, что сегодняшнему бизнесу очень важно получить такой пример, жить в этих смыслах. Этой темой важно заняться. Предприниматели — часть нашего общества. Кто-то из них верит в Бога, кто-то верит, но не знает во что, кто-то не верит вовсе, таких, конечно, меньшинство. Я знаю тех предпринимателей, которые строят сегодня свой бизнес строго на евангельских смыслах и преуспевают. Такие есть. Этот пример может быть очень заразителен», — сказал Корчевников.

Икона «Святые покровители предпринимателей» впервые предстала перед зрителями в прошлом году — её показали в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Экспонат разместили в помещении, где шла панельная дискуссия «Задачи предпринимательства в сохранении и укреплении традиционных российских духовно‑нравственных ценностей». В ходе встречи участники разобрали, каким образом бизнес в современных условиях может защищать традиционные ценности и распространять их в своей работе.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что рассматривает возможность создать фильм о событиях российской специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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