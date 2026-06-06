На дорогах Москвы заметили автомобиль с новым кодом региона

Новый вид номеров был замечен на седане Mazda 3 первого поколения неподалёку от парка «Коломенское», передает «Газета.Ru».



Напомним, до этого список московских региональных кодов пополнился летом 2022 года: тогда в оборот ввели серию 977.



История московских автономеров российского образца берёт начало в 1994 году — тогда автомобилистам выдавали знаки с кодом 77. Впоследствии, когда доступные комбинации символов стали заканчиваться, к основному коду последовательно добавляли новые: 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977. Теперь к этому перечню присоединился и код 997, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

