По её словам, многие именитые артисты и члены жюри из Европы стараются не афишировать свои поездки в Россию — они скрывают факт предстоящего визита вплоть до самого отъезда.



В качестве примера Любимова привела ситуацию с Международным конкурсом имени Чайковского: после начала спецоперации организаторы изменили подход к публикации программы — отказались от заблаговременного раскрытия деталей и перешли на цифровой формат. Такая мера позволила зарубежным участникам спокойнее планировать поездку в Россию.



Министр отдельно остановилась на истории британского пианиста Джорджа Харлионо: юноша из Лондона стал лауреатом конкурса, несмотря на сильное давление и негативные комментарии в свой адрес.

«Время пройдёт, а звание лауреата Конкурса имени Чайковского останется навсегда с этим мальчиком из Лондона. Ему писали гадости, он очень нервничал, но чудом у него хватило сил победить в этом конкурсе. Удивительно, что с ним его звание лауреата останется навсегда, а люди, которые издевались над этим парнем и пытались его "укусить", не существуют в мире музыки», — подчеркнула Любимова.

Россия продолжает оставаться площадкой для масштабных творческих состязаний, привлекающих большое число иностранных участников. Среди ключевых проектов — Международный конкурс имени Чайковского, Международный конкурс артистов балета, а также Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижёров имени Рахманинова: в них ежегодно принимают участие сотни гостей и конкурсантов из‑за рубежа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

