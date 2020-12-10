Синоптики анонсировали потепление и слабый снег в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН дал прогноз о погоде в столичном регионе на ближайшие несколько дней.
Декабрь в столичном регионе пока оправдывает прогнозы - его первая декада оказалась на градус холоднее нормы. А вот вторая декада будет теплее, рассказал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, прогноз, что месяц будет сухой, также оправдывается. На текущий момент за первые 10 дней в Москве выпало только 17% от декадной нормы, добавил эксперт.
«Если говорить о столичном регионе, пятница и суббота существенных изменений в погоде не принесут. В небе будет появляться чуть больше облаков, и будет на несколько градусов холоднее, чем в обычно в эти дни декабря. Столица сохранит антициклон, который медленно уходит к месту своего рождения - в Сибирь. В пятницу небольшая облачность, без осадков, -10°C... -12°C в Москве ночью и -4°C... - 6°C мороза днем. В субботу переменная облачность без осадков -11°C... -13°C ночью, днем облачно с прояснениями без существенных осадков, -5°C... -7°C», - отметил синоптик.
Как уточнил Михаил Леус, небольшие осадки ожидаются только к понедельнику, но снега всё равно будет мало.
«Погода начнет меняться в воскресенье. Столица проведет этот день под влиянием малоактивного атмосферного фронта, погода станет преимущественно облачной, временами пройдет слабый снег, температура немного подрастет и вернется в рамки климата. В воскресенье -8°C... -10°C ночью, -4°C... -6°C днем. В понедельник и во вторник столичный регион окажется под влиянием циклонов юго-запада. Облачная погода, местами слабый снег, во вторник может пойти уже более заметный снег, до умеренного. Температура продолжит постепенно повышаться. В понедельник и вторник ночью -6°C... -8°C мороза, днем в понедельник -3°C... -5°C, во вторник -2°C... -4°C градуса. К сожалению, снега будет по-прежнему мало, меньше, чем должно быть к середине месяца. Мы ожидаем, что в воскресенье и понедельник добавится 1-2 см, возможно, во вторник прибавится еще от 2 до 4 см», - констатировал метеоролог.
Ранее синоптики обещали, что в ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода. В частности, резкое похолодание будет наблюдаться в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а также в Калмыкии.
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