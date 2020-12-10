Синоптики анонсировали потепление и слабый снег в Москве

Декабрь в столичном регионе пока оправдывает прогнозы - его первая декада оказалась на градус холоднее нормы. А вот вторая декада будет теплее, рассказал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, прогноз, что месяц будет сухой, также оправдывается. На текущий момент за первые 10 дней в Москве выпало только 17% от декадной нормы, добавил эксперт.

«Если говорить о столичном регионе, пятница и суббота существенных изменений в погоде не принесут. В небе будет появляться чуть больше облаков, и будет на несколько градусов холоднее, чем в обычно в эти дни декабря. Столица сохранит антициклон, который медленно уходит к месту своего рождения - в Сибирь. В пятницу небольшая облачность, без осадков, -10°C... -12°C в Москве ночью и -4°C... - 6°C мороза днем. В субботу переменная облачность без осадков -11°C... -13°C ночью, днем облачно с прояснениями без существенных осадков, -5°C... -7°C», - отметил синоптик.