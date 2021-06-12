Москвичам рассказали о надвигающейся грозе
В Москве во второй половине дня начнутся кратковременные дожди с грозами. При этом температура воздуха вырастет до 23 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием обширной циклонической ложбины, углубляющейся с северо-запада. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24», - отметил метеоролог.
По словам синоптика, во время грозы ожидается порывистый ветер юго-восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Уточняется, что атмосферное снизится до 742 миллиметра ртутного столба и будет меньше нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что кратковременные дожди московскому лету не помешают.
«В праздничный день в Москве, в сопредельных областях еще будет облачно, осадки, даже условия для гроз, но интенсивность осадков существенно уменьшится, будет иногда выглядывать солнышко и существенно повысится температура. Это летняя погода, хоть и с дождиками и грозами, при этом они фрагментарные, не везде», - рассказал он.
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