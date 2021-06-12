Москвичам рассказали о надвигающейся грозе

«В праздничный день синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием обширной циклонической ложбины, углубляющейся с северо-запада. При облачной с прояснениями погоде во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозой. Температура воздуха плюс 21-23, по области плюс 19-24», - отметил метеоролог.

По словам синоптика, во время грозы ожидается порывистый ветер юго-восточного направления со скоростью 2-7 метра в секунду. Уточняется, что атмосферное снизится до 742 миллиметра ртутного столба и будет меньше нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что кратковременные дожди московскому лету не помешают.

«В праздничный день в Москве, в сопредельных областях еще будет облачно, осадки, даже условия для гроз, но интенсивность осадков существенно уменьшится, будет иногда выглядывать солнышко и существенно повысится температура. Это летняя погода, хоть и с дождиками и грозами, при этом они фрагментарные, не везде», - рассказал он.

