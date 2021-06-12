В Гидрометцентре заявили о переносе старта купального сезона в Москве и Подмосковье

«Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение [старта купального сезона]. Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей», — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что в настоящее время температура воды в Москве и области держится на уровне 17-18 градусов тепла.

