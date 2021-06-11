«Настоящее лето». В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные выходные

Предстоящие праздничные выходные станут по-летнему теплыми, но дождливыми, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Завтра, в праздничный день, в Москве, в сопредельных областях еще будет облачно, осадки, даже условия для гроз, но интенсивность осадков существенно уменьшится, будет иногда выглядывать солнышко и существенно повысится температура. Во-первых, ночью будет по-настоящему летняя температура – минимальные значения 13-15 градусов, а дневные значения температуры в послеполуденные часы – 21-23 градуса. Это летняя погода, хоть и с дождиками и грозами, при этом они фрагментарные, не везде», - рассказал он.

По его словам, в воскресенье воздушные массы с юга принесут москвичам настоящее летнее тепло.