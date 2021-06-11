«Настоящее лето». В Гидрометцентре рассказали о погоде в праздничные выходные
Роман Вильфанд заявил «Радиоточке НСН», что кратковременные дожди московскому лету не помешают.
Предстоящие праздничные выходные станут по-летнему теплыми, но дождливыми, рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Завтра, в праздничный день, в Москве, в сопредельных областях еще будет облачно, осадки, даже условия для гроз, но интенсивность осадков существенно уменьшится, будет иногда выглядывать солнышко и существенно повысится температура. Во-первых, ночью будет по-настоящему летняя температура – минимальные значения 13-15 градусов, а дневные значения температуры в послеполуденные часы – 21-23 градуса. Это летняя погода, хоть и с дождиками и грозами, при этом они фрагментарные, не везде», - рассказал он.
По его словам, в воскресенье воздушные массы с юга принесут москвичам настоящее летнее тепло.
«Начиная с воскресенья, меняются условия циркуляции, и воздушные массы будут поступать в центр европейской России уже не с северо-востока, а с юга, поэтому, естественно, температура повысится. В воскресенье будет 24 градуса и переменная облачность, осадки кратковременные, но уже гораздо больше солнца. С понедельника температура достигнет отметки в 25 градусов и дальше уже в рабочие дни будет каждый день на один градус повышаться. Придут теплые воздушные массы, будет меньше осадков, без гроз и без такой неустойчивости. Температура летняя, а осадки – это тоже лето, лето без осадков не бывает, поэтому вполне нормальная ситуация», - добавил метеоролог.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что законопроект о признании 31-го декабря выходным днем находится в портфеле комитета и пояснил, почему он до сих пор не принят.
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