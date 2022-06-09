Анастасия Ракова: 65% обратившихся в «Мою карьеру» соискателей нашли работу

По её словам, за это время центр, который в июне отмечает свое трёхлетие, помог найти работу 65% из них.

Она напомнила, что в учреждении помогают трудоустроиться представителям старшего поколения, людям с инвалидностью, молодежи и нуждающимся семьям с детьми.

«Спеццентр занятости «Моя карьера» уже три года помогает найти работу тем москвичам, кому сложнее других трудоустроиться. Мы применяем проактивный подход к оказанию помощи — индивидуальное консультирование и особое внимание к каждому», — рассказала заммэра.

Она добавила, что специалисты центра разработали более 300 авторских обучающих программ и оказали свыше 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству — свыше 130 тысяч человек приняли участие в тренингах и консультациях, повышающих вероятность трудоустройства на 30%.

Ранее Ракова заявила, что сотрудничество Службы занятости Москвы с порталом «Работа.ру» позволит расширить базу центра «Моя работа» до 340 тысяч вакансий, сообщает RT.

