Анастасия Ракова: 65% обратившихся в «Мою карьеру» соискателей нашли работу

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 2019 года за сопровождаемым трудоустройством в специализированный центр занятости «Моя карьера» обратилось более 45 тысяч жителей столицы, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По её словам, за это время центр, который в июне отмечает свое трёхлетие, помог найти работу 65% из них.

Она напомнила, что в учреждении помогают трудоустроиться представителям старшего поколения, людям с инвалидностью, молодежи и нуждающимся семьям с детьми.

«Спеццентр занятости «Моя карьера» уже три года помогает найти работу тем москвичам, кому сложнее других трудоустроиться. Мы применяем проактивный подход к оказанию помощи — индивидуальное консультирование и особое внимание к каждому», — рассказала заммэра.

Она добавила, что специалисты центра разработали более 300 авторских обучающих программ и оказали свыше 270 тысяч услуг по сопровождаемому трудоустройству — свыше 130 тысяч человек приняли участие в тренингах и консультациях, повышающих вероятность трудоустройства на 30%.

Ранее Ракова заявила, что сотрудничество Службы занятости Москвы с порталом «Работа.ру» позволит расширить базу центра «Моя работа» до 340 тысяч вакансий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Денис Гришкин
ТЕГИ:ПомощьТрудоустройствоМосква
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