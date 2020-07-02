Москвичам пообещали жару
2 июля 202008:13
В Москве в четверг, 2 июля, воздух прогреется до +27 градусов. Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В отдельных районах Подмосковья пройдет гроза, передает RT.
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1 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru