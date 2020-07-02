Москвичам пообещали жару

В Москве в четверг, 2 июля, воздух прогреется до +27 градусов. Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В отдельных районах Подмосковья пройдет гроза, передает RT.

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Температура будет немного выше средних многолетних значений, сообщает «Москва 24».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что июль на большей части территории России будет теплым. В части регионов температура воздуха будет выше нормы.



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ФОТО: pixabay.com
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